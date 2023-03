Sorti au début de l'année et toujours aussi mal aimé des joueurs, les artistes de Forspoken ont tenté de réalisé ce superbe artwork interactif pour faire découvrir l'univers de Frey aux joueurs !Forspoken est un jeu vidéo d'action-aventure développé par Luminous Productions, un studio de développement de jeux vidéo japonais appartenant à Square Enix. Le jeu a été initialement annoncé en 2019 sous le titre de Project Athia, mais a été renommé Forspoken lors de la présentation du State of Play de PlayStation en 2021. Le jeu est sorti exclusivement sur PlayStation 5 et PC.Le jeu se déroule dans un monde fantastique rempli de magie et de créatures mythiques. Le joueur incarne Frey, une jeune femme qui se retrouve mystérieusement transportée dans ce monde. Frey doit explorer cet environnement inconnu et dangereux tout en cherchant un moyen de rentrer chez elle.Le gameplay de Forspoken est axé sur l'exploration et l'action, avec un système de combat dynamique et des éléments de parkour. Le joueur doit maîtriser les compétences de Frey pour surmonter les obstacles qui se dressent sur sa route. L'histoire de Forspoken est également un élément clé du jeu, avec une narration immersive et des personnages intrigants.Le développement de Forspoken a été supervisé par Takeshi Aramaki, le réalisateur de la série Final Fantasy Crystal Chronicles. L'équipe de développement a utilisé la technologie de capture de mouvement pour créer des mouvements fluides et réalistes pour Frey. Le jeu est également développé avec le moteur de jeu Luminous Engine.Forspoken est un jeu d'action-aventure très attendu qui promet une expérience de jeu immersive et passionnante pour les joueurs qui aiment explorer des mondes fantastiques.