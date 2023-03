Bonsoir Gamekyo, il y a t'il des personnes parmi vous utilisant ce service et si oui qu'en pensez vous SVP ? Je me tâte à franchir le pas, mon PC portable gamer de 2018 étant devenu désormais un peu trop fatigué pour les jeux récents. Je me dis que le GeForce NOW pourrait être une bonne option afin de jouer confortablement aux nouveautés PC. Juste dommage qu'il n'y ai pas (pour l'instant ?) les jeux PlayStation sortis sur PC et Hogwarts Legacy...

Shadow ça a l'air pas mal aussi comme service de cloud mais bon ça revient à trois fois plus cher que l'abonnement GeForce NOW pour la version premium donc non merci.

Sinon pour ouvrir le débat que pensez-vous des jeux Nintendo Switch en cloud ? J'ai essayé quelques démos, ça tient bien la route quand tu as la fibre mais bon je ne sais pas si je franchirai un jour la barrière de payer pour du vent.

Pour finir il y a t'il parmi vous des utilisateurs du PS Plus sur PC auquel cas qu'en pensez-vous SVP ? J'avais essayé le PS Now il y a 2 ans pendant un mois, l'idée du service était très alléchante mais en pratique c'était clairement horrible, menu du service truffé de bugs & qualité visuelle assez bof. Cela pourrait m'intéresser à l'occaz de tenter de nouveau pour faire des jeux comme Tokyo Jungle, Shadow of the Colossus, ICO, The Last Guardian & autres pépites uniquement disponibles sur consoles Sony pour l'instant.

Vous avez 4h.