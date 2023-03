Tout d'abord le nombre de console vendu en UK pour 2022 :Switch: 880kPS5: 780kXbox: 723kDepuis le lancement :PS5: 2.5mXbox: 1.8mForcément il faut prendre en compte la pénurie qui à eu un gros impacte sur les consoles next-gen.Maintenant les chiffres de ventes pour les jeux :C'est malheureusement moins intéréssant pour Nintendo car ils ne partagent pas les chiffres de ventes en digital mais par contre Sony si :God of War Ragnarock : 670 617Horizon Forbidden West : 530 454Gran Turismo 7 : 356 630Les chiffres de ventes sont très bon pour God of War et Horizon qui se sont vendu à plus d'un demi-million sur un seul territoire ce qui est un très bon résultat. C'est plus mesuré pour GT 7 mais le genre de la simu n'est plus aussi populaire qu'à une certaine époque.On peut aussi noter qu'il n'y que pour les jeux Sony où les ventes physiques dépassent les ventes digital (n'ayant pas les chiffres pour Nintendo, c'est peut-être aussi le cas).Sinon on peut voir que les licences Fifa et Cod ne jouent pas dans la même catégories et qu'on peut se demander comment tout le monde n'a déjà pas acheter GTA V qui continue de se vendre sur un rythme effréné. Elden Ring comme chacun est un très beau succés avec plus de 800 000 ventes même chose pour le jeu Lego Star Wars.