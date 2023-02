Jeux Video

Car on vient de le voir, avec Pikmin Toutou et Baten Kaitos pour achever la période printemps/été, c'est l'inconnu totale pour la suite et c'est l'une des rares fois dans l'histoire de la machine que nous sommes autant dans le flou.Faut dire que les principales arlésiennes (SMTV, Bayonetta 3, Zelda 2...) sont sortis ou du moins sont datés, exception faite de Metroid Prime 4 qui sent de plus en plus le cross-gen (voire directement le new gen).Selon vous, que reste t-il vraiment de notable pour les disons 6 mois restants de la Switch (oui, je parie sur une Switch 2 début 2024) ?Un Pokémon let's go 2 ?Un putain de party game de fin d'année ?Metroid Prime 2 HDJe sais que les tiers sont encore là (Eiyuden Chronicles, Dragon Quest III HD...) mais ça commence vraiment à sentir la fin.Mention tout de même à Nintendo de ne pas avoir osé sortir un nouveau Mario au moment où l'on s'y attendait le plus.