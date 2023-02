Jeu Fini



Il m’aura fallut pile 50 heures pour platiner Forspoken alias le "Infamous 4" (version fantasy) que nous n’avons jamais eu et qui est d’or et deja l’un de mes prétendants au « top 5 2023 » (spoil: il ne sera pas dedans vu tout ce qui sort cette année… quoi qu'on sait jamais)- Bonne DA- Exploration fun grâce au parcours- Système de combat stylé- Scenario simple, mais efficace.- Seulement 2/3 quêtes annexes (merci)- De très bonnes musiques- Plein d’options d’accessibilités- Manque de diversités dans les activités dans l'Open World- Aurait gagné à être aussi difficile qu’un Soul- "Woosh"- VF compliqué (heureusement il y a la VOST)Les joueurs s’attendaient peut-être a un Final Fantasy-like ou a un OW générique type Horizon avec 150 PNJ donnant des quêtes annexes a la con alors qu’en réalité nous sommes plutot face sur une formule plus proche d'un Sonic Frontiers, The Pathless, Solar Ash (pas fait) voir même une demi-cuillere de BOTW et Shadows of the Colossus (calmez-vous), bref un jeu qui vous demandera d’explorer un monde globalement mort de toute vie afin d’obtenir de quoi devenir plus fort et battre les méchantes Tanntas cachés aux 4 coins du monde.Passez les premières heures dirigistes ou le lore est mis en avant, les cinématiques se feront de plus en plus rares et vous serez libre d’explorer plus ou moins librement les divers environnements d’Athia (même si parfois le scenario ou le manque d’un pouvoir vous mettra un stop).Le jeu n’est certes pas exceptionnellement beau pour une exclue PS5 (c’est plutot un beau jeu PS4), mais les environnements globalement agréables rattrapent le tout. Le gameplay est le point intouchable du jeu entre le parkour qui permet d'explorer le monde de manière ultra rapidement et les combats qui deviennent de plus en plus kiffant au fur et a mesure qu'on obtiens des sorts de plus en plus puissants (pas sur qu'on voit ça dans Hogwart Legacy).Le scenario est simple mais efficace en allant direct a l’essentiel avec quelques révélations plutôt sympathiques vers la fin, et à part 2/3 fois le jeu a le bon gout d’éviter les habituels quêtes annexes des open world nous laissant ainsi uniquement le plaisir d’explorer et combattre. L’OST n’est pas en reste avec un très bon main theme, des musiques d’ambiances de qualité dans l’open world et quelques musiques de combats assez stylés.Forspoken propose aussi masse d’option d’accessibilités comme le loot automatique, la possibilité de baisser au plus bas le nombre de dialogues dans l’Open World, mais aussi d’augmenter les dégâts des ennemis (pas mal si le mode hard n’est pas assez difficile pour certains).Au niveau des points négatifs le manque de variété des activités présentent sur la map (villages a nettoyer, mini-boss a tuer, tour a arpenter, mini-donjons linéaires, photo a prendre ect…) est évidement le point noire qui ressortira le plus même si personnellement tant que je kiff un gameplay et qu’on me casse pas le rythme avec des cinématiques ou des passages a rallonge (vous voyez qui je vise ?), je m’en fout un peu de la redondance.Le jeu aurait par contre gagné a être beaucoup plus difficile, tel un Soul, forçant ainsi le joueur a vraiment explorer car malheureusement le scenario ne vous fera visiter qu’1/3 des environnements du monde et pas forcement les coins les plus beaux/intéressants a parcourir du jeu (d’où le fait que le jeu a ptete plus d’intérêt a être jouer en hard).Pour finir oui il y a quelques dialogues "particuliers" (toujours pas capté le délire du Woosh) et j’ai trouvé la VF assez raté entre la voix de l’heroine qui est trop âgée et celle du bracelet Karv qui perd tout son coté dandy (et donc ce petit coté Weiss a la Nier), a faire donc plutôt en VOST.