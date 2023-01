Jeux Vidéos

Bon on peut dire ce qu'on veut surmais je trouve que l'univers est quand même bien gaulé.Quand tu prend juste l'ensemble des jeux que sur un point de vue histoires et que tu les assembles ensembles dans une seule continuité, là je dis bravo Ubisoft votre univers est franchement bien amené.Quand on prend bien sûr dans un ordre chronologique.Par contre un truc que j'ai appris c'est que canoniquement parlant Kassandra est donc le personnage principale selon Ubisoft ? Quid de Valhalla ? Quel version est canonique la version homme ou femme ? Si vous pouvez me donner la réponseJe digresse mais bref, je trouve que même les petits jeux qui sont peut intéressants sur un point de vue de gameplay propose des choses intéressantes comme Altair et Maria leur relation dans Altair Chronicle's ou encore avec les 3 Assassins, la chinoise (Shao Jun relié à Ezio), l'indien (Là on suit les aventures du père de Henry Green aka Jayadeep Mir de Assassin's Creed Syndicate) et enfin le russe (avec Nikolaï Orelov qui aura une influence direct sur notre bon vieux attardé du flingue Daniel Cross).Pour moi l'interconnexion des jeux est bonnes sur un point de vue narratif. Bien sûr moins sur d'autres aspects comme celui du gameplay.Mais même si cette licence est loin d'être parfaite et qu'il aura des détracteurs pour trouver à y redire je trouve qu'au global elle est pas mal.J'attends de voir maintenant ce que réserve la suite car on est clairement ici dans la seconde phase de l'aventure avec le fait qu'on doit prévenir la résurrection de Junon, la première était sauver la terre d'une tempête solaire dévastatrice.