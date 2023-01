Selon The Verge, les revenus de Xbox en rapport avec le Hardware seraient en forte baisse. Pour être précis, le chiffre d'affaires hardware de Xbox ont diminué de 13% au Q2 2023, quand le chiffre d'affaire liés aux services et aux jeux a, lui, diminué de 12%.[url=https://otakugame.fr/xbox-un-chiffre-daffaires-en-baisse-lors-du-dernier-trimestre-ecoule/][/url]Selon The Verge, Microsoft aurait vendu sur la période moins de Xbox Series X|S, et à des tarifs plus bas (249$ pour la Series S), ce qui n'aide pas ces statistiques.Pour finir, le dernier état des lieux du Xbox Game Pass faisait état de 25 millions d'abonnés il y a 1 an, mais depuis, Microsoft n'a pas publié de mise à jour de ces chiffres. Impossible de savoir comment le service a évolué depuis.Sinon pour ceux qui s'inquiètent *Xbox va mourir*, Microsoft a généré $52.7 billion de chiffre d'affaires durant ce trimestre.