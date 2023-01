Les premières rumeurs autour de la probable saison 2 de la serie TV The Last of Us commencent déjà à émerger sur la toile. En effet même si pour l'heure il n'y a aucune annonce officielle, l'actrice qui pourrait incarner Abby semble deja avoir été trouvé par l'equipe de la serie.Il s'agirait de Shannon Berry, et là pour le coup contrairement a Bella Ramsey difficile de dire que le personnage ne ressemble pas a celui du jeu meme si il lui faudra aller un peu a la salle. En effet cette rumeurs vient du fait cette derniere et Neil Druckmann se suivent sur Instagram et qu'elle suit les acteurs principaux de la serie.