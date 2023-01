Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais un excellent jeu d'arcade est sorti en 1985 sur borne d'arcade.Basé sur l'excellent dessin animé 'Bip Bip et le Coyote', il en respecte à merveille l'humour et l'esprit.Je reviens donc sur la conception du jeu d'arcade, ainsi que sur les 7 conversions micros et console (Nintendo NES et ... Atari 2600 ^^) sorties à l'époque.