Chained echoes, petit rpg du point de vue investissement (developpé par une seule personne), mais très grand jeu par ses ambitions.

J'ai chez moi une ps5 et une séries x qu'on se partage avec mes enfants, j'apprécie d'avoir des jeux magnifiques et fluides qui me font rêver. Pour ne citer que certains, ff7, les Resident evil, Ghost of tsushima par exemple.



Mais ces derniers temps j'ai été déçu. Les gros jeux comme god of War ou plague tale m'ont profondément ennuyé, avec un rythme lent et des mécaniques de jeu foireuses. Comme si les développeurs oubliaient qu'un jeu, c'est pour s'amuser avec des mécaniques intéressantes, et pas un film à regarder.



Tout cela pour dire que Chained Echoes m'a happé depuis le début, et que malgré une réalisation 16 bits, il déploie des ambitions dignes d'un jeu majeur.



Je ne vais pas faire de test ici, mais je suis à l'acte 3 sur 4 au bout de 35 heures de jeu. Je croyais sincèrement être arrivé à la fin au bout de l'acte 2. Je voulais juste vous recommander chaudement d'y jouer. Il est dans le game pass



Les combats sont hyper intéressants et renouvelle très agréablement le tour par tour; le système de compétences et d'armement est classique mais efficace. L'univers medieval science fiction est incroyable et les persos attachants.



Une très belle surprise, qui doit être bien agréable à faire sur Switch également.



Bon jeu à vous, prévoyez du temps car une fois commencé c'est une drogue