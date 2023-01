Le NPD vient de sortir sont top 20 des jeux les plus vendu en 2022 toutes plateformes confondues :Maintenant voici le top des ventes de jeux pour chacune des consoles :Pour rappel le NPD prend en compte les ventes en dématérialisées sauf si ils n'ont pas cette donnée et cela est indiqué. Le NPD ne prend pas en compte les ventes en Bundle dans son classement.Et les ventes de consoles en 2022 :2022 Units: 1) Switch 2) PS5 3) XBS2022 Dollars: 1) PS5 2) Switch 3) XBS

posted the 01/17/2023 at 02:22 PM by kaiserstark