Bonjour à toutes et à tous et meilleurs voeux pour 2023, en espérant de meilleurs nouvelles côté actu générale que 2022.Mais bref, revenons sur cette année 2022 qui fût plutôt chargé en sortie, annonces et quelques surprises.Je ne l’avais pas fini en 2021, le jeu est plutôt long et propose pas mal de contenu annexe intéressant.Shin Megami Tensei 5 a été un véritable kiff. Le titre est très orienté vers le game system et toutes ses subtilités.Le jeu est relativement souple et propose de multiple build et fusion.J’ai, d’ailleurs été combattre Shiva qui reste un boss mémorable et qui m’a demandé pas mal de préparation.L’OST est excellent et j’ai pris beaucoup de plaisir à le réécouter par la suite.J’ai parfois du mal avec certains J-RPG mais il faut avouer qu’Atlus m’a régalé ces trois dernières années (Persona 5 Royal, Strikers, SMT V).Je ne remets pas le top des + et des – (dispo sur mon bilan 2021).Je ne suis pas un grand fan des rogues lite et j’ai beaucoup de mal à m’y mettre.Néanmoins ce Into the Breach me faisait de l’œil depuis un moment et les promotions m’ont finalement permis de le prendre à moindre cout.La force de Into the Breach réside dans sa mécanique de jeu qui permet de réfléchir en amont pour réaliser ses actions. Le système de case par case est relativement bien pensé.Les différentes équipes de Mecha permette de constituer une équipe bien spécifique selon votre type de jeu.J’ai pour ma part mis un moment à constituer l’équipe qui me convienne, mais j’ai adoré élaborer mes différentes stratégies, même s’il y a une partie aléatoire côté loot et forcément capacité que l’on peut récupérer au fil du jeu.Les + :+ Très jolie visuellement, sobre mais efficace+ Un système de jeu fun et addictif+ Tout un tas de mecha personnalisableLes - :- Pas évident de commencer surtout avec la partie rogue lite- Plutôt hard dans les niveaux de difficulté supérieurConclusion :Une entrée en matière pour peut-être commencer à aimer les rogue-lite, maintenant il faut que je réussisse à faire Hadès ^^.Nouvelle itération de la saga, dont on ne savait pas trop si ça allait remplacer ou non le concept classique.Pokémon Arceus se veut être une alternative au jeu classique pour se concentrer sur la capture.Le concept est intéressant et il faut dire que malgré des tares techniques à faire frémir une N64, le jeu reste agréable à jouer.La partie exploration progressive, le pokédex pensé pour être remplie en fonction des variabilités des pokémon présents dans chaque zone rend le jeu assez addictif.Mais hélas la technique d’un autre temps gâche un peu l’expérience et c’est dommage.Le jeu manque un peu de souplesse également, (les persos sont ultra rigides) et les combats de boss sont complétements ratés.Les + :+ Les zones assez complète+ La partie capture assez plaisant+ le Craft (même si bon je me demande comment avec des cailloux tu fais une pokéball ^^)Les - :- Graphiquement dégelasse (et la Switch est largement capable de mieux)- Manque d’ergonomie dans les menus- Combat de boss totalement raté- Les personnages sont un peu trop rigide- Difficulté pour se déplacer avec les montures dans certains endroitsConclusion :Pokémon Arceus est un jeu inégal dans ce qu’il propose mais cette itération de la saga a du potentiel, cependant il va falloir optimiser tout ça.A voir la suite, le titre semble avoir un succès non négligeable.Un Kirby aventure en 3D, franchement je ne m’attendais pas à le prendre aussi rapidement, mais les previews m’ont pas mal attiré et la pâte visuelle m’a tapé dans l’œil.J’ai fait le jeu en coopération avec ma compagne, le titre est vraiment très sympathique à faire et propose de bon niveau varié avec un level Design plutôt soigné.Les nouvelles méga transformations donnent pas mal de peps au jeu et sont visuellement très réussi.Mon seul bémol reste quand même un mode multi tronqué, un second « vrai » personnage n’aurait pas été de tropLes + :+ Un Kirby en 3D+ Jolie visuellement+ Les transformations toujours aussi fun+ Bonne durée de vie pour le 100% (et la fin caché)Les - :- Ça reste facile en ligne droite- Mode deux joueurs limitéConclusion :Ce Kirby est un bon petit renouveau pour la série. Le jeu est très bien à faire pour petits et grands.Il dispose d’une durée de vie correct et a de belles idées de gameplayC’est juste dommage qu’il n’ait pas pensé à une vrai expérience coop, c’est clairement le jeu qui s’adresse aux familles.Un des gros poids lourds de cette année en termes de AAA et surtout la suite d’une nouvelle franchise !J’ai adoré le périple d’Aloy lors de son premier épisode et le fait de poursuivre son aventure était une grande attente pour ma part.Le jeu nous emmène donc quelques mois après les événements du premier opus et nous transporte dans le fameux ouest prohibé.Nouveaux clans, nouveaux villages, nouvelles machines et nouveaux enjeux sont au cœur de ce nouvel opus.Les développeurs ont écouté pas mal de retour concernant le gameplay du premier et ont amélioré pas mal de ces points, notamment celui de la grimpette qui a fait débat. Le parti pris est bon, j’ai fait en sorte de toujours voir les infos finalement ça évite de cliquer toute les 30scde sur le joystick et ça rend l’escalade plus intéressante.Les phases sous-marines sont absolument magnifiques et a un des donjons les plus réussis.La map est clairement un des gros points fort de cet opus, elle est très impressionnante et plaisante à parcourir. Les développeurs ont pris le temps de varié les décors et nous propose tout un florilège d’ambiance.Le scénario nous propose son lot de surprise et on sent une grande ambition du studio derrière la quête d’Alloy, en tout cas au point où j’en suis car hélas le planning fût un peu trop chargé et j’ai dû faire des pauses dans certains de mes jeux.Les + :+ Incroyablement beau+ De nouvelles machines avec un super design+ Tout un tas de talent et d’arme qui permette de personnaliser son gameplay+ Un contenu important…+ Une histoire prenante+ Des équipiers plus travaillé+ Le planeur (coucou Zelda ^^)Les - :- Les montures qui galère dès qu’il y a un peu de rocher (ce qui compose une bonne partie de la map)- Difficulté mal équilibré (certaines machines font des dégâts totalement aberrant)- … mais beaucoup de quêtes peu passionnantes (FedEx)- La plupart des conversations avec des PNJ qui sont peu intéressantes- Le système de combat au Corps à corps ce n’est toujours pas ça (malgré des améliorations)Conclusion :Horizon Forbidden West est la digne suite d’Horizon Zero Dawn. Il y a beaucoup d’amélioration en termes de gameplay qui rende l’expérience encore plus grisante.Le scénario est prenant et le personnage d’Alloy est une des protagonistes du jeu vidéo qui a de l’importance.Tout n’est pas parfait et on sent que le jeu ne soit pas full next gen a bridé des choses. Notamment en ce qui concerne le côté plus systémique des machines. Rendre le tout encore plus vivant sera je l’espère le défi de l’équipe pour le prochain épisode.Elden Ring, un jeu qui aura fait beaucoup parler de lui en ce début d’année.Attendu comme le messie et surtout annoncé comme le jeu le plus ambitieux de From Software et de ce que Hidetaka Miyazaki à mis en place depuis une 15è d’année.Pour ma part je ne devais pas prendre cet épisode initialement. J’ai apprécié les souls, surtout Bloodborne et Demon’s Souls. Sekiro ne m’a pas plu et j’avais peur d’un jeu hybride de ce côté-là. Et je suis un peu lassé du concept.Mais finalement et même si j’ai eu deux gros AAA à faire en même temps (Horizon FW) je me suis lancé dans l’aventure, surtout aux vues des retours dithyrambiques.Dire que Elden Ring est le jeu le plus ambitieux de From Software est un euphémisme. Le contenue proposé par cet épisode vaux quasiment deux Souls à lui tout seul. A se demander comment les équipes ont pu pondre un jeu aussi chargé dans les délais (même si le jeu a été reporté).Bref comme dans tous les souls nous incarnons un personnage qui va devoir affronter toutes les pires horreurs de cet univers en total putréfaction.La DA est toujours aussi incroyable, et c’est un de ses points forts.Pour une première fois il y a de la musique d’ambiance dans la plupart des lieux et ça casse un peu la monotonie de d’habitude et c’est une très bonne idée.La map est gigantesque, avec des tonnes de lieu optionnel à parcourir, un peu trop même.Et le jeu se veut plus accessible, même si ça reste une fausse accessibilité car ça reste du Souls dans la pur tradition. Mais la venue des invocations, des armes avec des capacités unique (déjà un peu testé dans DS3) et la possibilité énorme de build est un atout non négligeable et c’est ce qui fait pour moi la force de cet opus. Rendre plaisant toute cette partie (en proposant de reroll dans le jeu en plus).Mais et oui car il y a un mais, et ce même si j’ai apprécié le jeu, un sentiment de lassitude est arrivé à la moitié du jeu.Je ne vais pas me plaindre car le jeu est trop long alors qu’un éditeur propose un contenu titanesque et sans extensions (pour le moment) en day one. Mais après avoir fait Demon’s Souls, DS1, une partie du 2, le 3 et Bloodborne je me retrouve comme depuis le premier DS à être fatigué à partir d’un certain point.Je ne parlerais pas du défi que le jeu propose car le jeu propose de jouer de la façon que l’on désire. Mais c’est plutôt ce manque de contact avec les PNJ qui finit par me lasser.Côté dialogue j’en attendais peut être plus avec la pub faite autour de Gorge RR Martin. Alors oui ça fait partie de l’ADN de la franchise et tout ce côté qui consiste à chercher les indices disséminés un peu partout. Mais je n’ai pas été happé dedans comme j’ai pu l’être dans Ds S, DS ou Bloodborne. Hormis quelques personnages bien entendu et qui sont les plus réussi de cet opus comme Blaid ou encore Ranni.En gros ce qui fait la force fait aussi sa faiblesse, trop de mobs chiant à combattre et tu fini par rushé les zones, recyclage de boss (que je peux comprendre aux vues du nombre de mini donjon) mais de mauvais boss, les racines de l’arbre font partie des plus mauvais mobs/boss de leur saga et il y a beaucoup trop de statut négatif et sans parler des zones complètes sont basés juste là-dessus…Je suis un peu critique et même si le jeu reste excellent, il y a beaucoup de facteur qui font que je n’y retournerai pas. L’OW est un bon apport mais me paraissait moins pertinent passé la moitié du jeu. Heureusement ils ont mis un paquet de point de grâce qui nous permet de nous téléporter à volonté et sans limitation (un bon point pour les développeurs).Les + :+ DA toujours aussi incroyable+ Torrent+ Enormément de build possible (et rapidement efficace)+ Les invocations+ Level design très inspiré dans les gros donjons+ Un OW bien pensé…Les - :- Aucun moyen de suivre les quêtes des PNJ via un carnet- Les mini donjon sympathique mais vite redondant- Peu de boss qui m’ont marqué (et beaucoup qui se ressemble) hormis Maliketh, Malenia, Rykard et Liurnia.- Trop de boss tue le boss, et surtout des mauvais choix dans le recyclage (boss racine, crystalien etc….)- Trop de statut de malus- …mais moins intéressant à partir d’un moment- Les sempiternels beug de la saga (caméra, boss qui tape à travers le mur…)Conclusion :J’ai oublié de préciser que c’était un avis totalement subjectif.Je trouve le jeu incroyable dans ce qu’il propose et les développeurs ont eu d’excellente idées, surtout pour un premier open world. Mais finalement un jeu qui serait plus classique avec des zones ouvertes me conviendrait tout autant.La grosse Extension de Monster Hunter Rise attendu par bon nombre de joueurs, dont je fais partie.Ce qui fait le sel de Monster Hunter c’est son Bestiaire, son craft et son gameplay.Et surtout son Endgame ! Chose dont manquais cruellement MH Rise, bien qu’excellent, une fois le boss final terminé l’appétence pour le jeu a été décroissante.Heureusement les équipes ont entendu (enfin j’espère) l’appel des joueurs et nous propose une extension digne de ce nom.MH Rise se concentrait beaucoup sur le folklore des monstres Japonais type Yokai, pour cette extension ils ont pris le parti de transposer le concept a certains monstres occidentaux bien connu. Ce sont donc des réinterprétations du loup garous, du vampire et de la créature de Frankenstein auquel nous aurons droit.Une des nouveautés c’est aussi l’arrivée d’un monstre de MH Frontier (le MMO uniquement sortie au Japon) et c’est donc avec joie que nous avons pu découvrir cette nouvelle bestiole.Le jeu a un contenu conséquent qui vas nous tenir pendant des dizaines d’heures.Il y a aussi un peu de rééquilibrage côté gameplay avec la possibilité de grimper aux murs sans avoir besoin d’utiliser de grapin ou carrément la possibilité de créer deux builds switchable à tout moment pendant le jeu.Le flow de Monster Hunter n’a jamais été aussi grisant. Le prochain opus (sûrement World 2) va devoir faire un gros mélange de tout ça pour nous proposer une expérience encore plus fun.Le jeu a enfin un gros contenu post boss final, ça fait plaisir et surtout la quête du build ultime n’a pas de fin.Les + :+ Gameplay amélioré (dont les doubles builds)+ Les nouveaux monstres ultra classe et arrivée de monstre du Frontier+ Un contenu conséquent+ Les quêtes Parangon qui font office de mode solo+ Le endgame vaut vraiment le coup+ Un suivi régulier et qui propose beaucoup de nouvelles choses côté équipementLes - :- Les insectes bonus chiant à aller chercher à chaque quête- Trop peu de nouveaux monstres- Boss de fin pas fou- A quand le retour des quêtes du type Jhen Morhan ?Conclusion :Je me suis régalé sur le titre malgré une réutilisation un peu trop important des anciens monstres et pas beaucoup de nouvelles maps.Le gameplay avec les insectes grappins est tellement fun et propose un paquet de possibilité que le prochain risque d’avoir beaucoup de choses à proposer.Après ça reste du Monster Hunter, je suis client du genre et du concept et la possibilité d’y jouer avec des amis rend cet aspect encore plus accrocheur.Back to 90’ ! Je suis né au milieu des années 80 et je n’ai donc pas échappé à la turtle mania qui a débarqué fin 80 début 90 chez nous.Ce titre est tout simplement une lettre d’amour a la série de notre enfance. Le jeu est bourré de clin d’œil et de référence à la série.Il fait également office de suite spirituelle aux Turtles in time/hyperstone heist sortie à l’époque, et nous avons un enfin un bon jeu tortue ninja.Les + :+ Gameplay ultra fun et nerveux+ Jouables a 6 en local+ 7 personnages+ la sensation de vivre un épisode de notre enfant+ bourré de référence et de clin d’œil+ Bonne durée de vie pour un jeu de ce typeLes - :- Pas de sauvegarde en mode arcade- Le scoring peut être frustrant pour les fans du genreConclusion :Des jeux comme ça j’en voudrais tout le temps. Un respect total pour les joueurs et les fans du dessin animé. Un design 2D ultra léché, un gameplay fun et nerveux. Les développeurs sont des passionnés et ça se sent.Franchement que dire de plus que si vous êtes fans des turtles vous devez faire ce titre !Espérons une suite dans le même genre maintenant ^^ (voir d’autres licences phare de ces années-là).Une année très turtlesque si je puis dire (avec une grosse actu côté sortie comics) et ce n’est pas pour me déplaire.Konami a pour le coup mis les petits plats dans les grands en proposant la totalité des titres 8/16 bits mais aussi les versions arcade de TMNT arcade game et de turtle in time.Franchement que demandez de plus ? Surtout que pour les nouveaux joueurs trouver les épisodes SNES et Megadrive a des prix décents relève du miracle.Les + :+ La totalité des titres sorties sur Arcade et console de l’époque+ Option visuels possible+ Options d’accessibilité (rewind, soluce…)+ Le musée bourré de bonusLes - :- Peut être difficile d’accès pour certains titre old schoolConclusion :La compilation parfaite existe, et pour le coup on aurait aimé le même traitement pour des sagas comme Castlevania ou Contra.Mais ne boudons pas notre plaisir, si vous aimez les TMNT et le rétro foncer, surtout que la compil a dû passer en dessous de la barre de 30€ neuf voir moins.Un cadeau de Noel idéal avec le Shredder’s Revenge pour toute la famille.Le jeu avait fait sensation lors de son annonce, un jeu ou l’ont peu incarné un chat ! Dans un monde post-apo peuplé de robot et qui semble sous la menace d’espèce de créature blob.On incarne donc ce petit chat qui se retrouve malgré lui coincé dans une ville peuplée de robot ou un mystérieux individu nous contact.Nous sommes rapidement équipe de cette petite combinaison et de son robot qui nous vient en aide et nous permets d’interagir avec l’environnement et ses occupants.Le jeu se découpe en différentes phases, il y a les phases plates-formes courses ou l’on évite les fameuses bestioles qui nous pourchassent et les phases énigmes ou l’on doit trouver des indices et/ou des objets pour progresser dans l’aventure.Le jeu se parcoure assez facilement et propose pas mal de petite activité sympa, même si certaine son assez redondante.Les + :+ Le gameplay fun+ DA très sympathique+ Histoire sympa…Les - :- Un peu court- Pas de possibilité de modifier les couleurs de notre chat- … mais je m’attendais à autre chose- Les phases d’infiltration- Pas de possibilité de revenir dans les zones précédentesConclusion :C’est plus un jeu d’aventure (au sens point and click) qu’un jeu action/plate-forme dans sa globalité.J’ai passé un bon moment sur le titre, mais je reste un peu sur ma faim, j’aurais bien aimé voir plusieurs chats dans la ville, et développé plus le scénario.Ça reste quand même un bon petit jeu et une suite pourrait voir le jour.Trois Pokémon sorti en l’espace d’un an c’est totalement dingue, la machine tourne à bloc et la demande est toujours là, la saga commence peu à peu à muter, mais hélas globalement il lui manque la technique car ce qui est proposé reste de bonne facture et le flow déjà testé dans Arceus et encore meilleur dans ce Pokémon.On sent que Arceus a permis de tester pas mal de petit chose côté gameplay, notamment ces immenses zones peuplées de Pokémon. Sur le papier et dans le flow du jeu ça fonctionne, mais difficile d’être toujours aussi enthousiaste quand la technique nous ramène 15 en arrière.Bien que plus jolie que Arceus, le jeu souffre de tare qui sont totalement inadmissible, à croire que la sortie hâtive de Cyberpunk 2077 n’a pas servi d’exemple…Ça reste globalement jouable, mais c’est vraiment triste de voir un jeu sortir dans un tel état.Les + :+ Le flow dans les grandes zones+ Plus de transition dans les combats+ Ergonomie des menus et accès au boite PC n’importe où+ Cette sensation de vraiment évoluer dans un monde ou les pokémons évolueLes - :- la 9G est une des pires si ce n’est la pire génération visuellement parlant de Pokémon- S’il est un poil plus joli que Arceus, techniquement le jeu est à la ramasse- Peu d’intérieur vraiment visitable- Scénario pas folichon (même pour du Pokémon)- Pokémon Home non compatible à la sortie (Printemps 2023 au mieux…)- Toujours pas de Pokédex NationalConclusion :Le titre aurait mérité 6 mois à un an de développement pour être vraiment commercialisable. C’est honteux de la part de Nintendo et de GF de sortir ce titre dans un état pareil.J’espère en tout cas que les patchs pour améliorer la qualité du jeu suivront et qu’ils prendront le temps pour les prochains épisodes. Pareil pour les designs qui sont pour le coup peu inspiré.Un jeu sympa comme toujours mais ils sont sur une pente dangereuse, Nintendo et GF doivent se reprendre, surtout quand de très joli jeu sortent sur Switch.Techniquement nous devrions avoir droit aux remakes de Pokémon Blanc/Noir, j’espère qu’il sera de qualité, et pas comme le Diamant/Perle de l’an passé que j’ai trouvé totalement hideux visuellement.Bayonetta 2 avait mis la barre très haute dans le genre. Le jeu supplanté quasiment en tout point l’excellent premier épisode et pourtant j’aime autant les deux titres.Hélas la licence n’obtient pas les faveurs du grand public qu’elle aurait dû avoir et finalement c’est à ces deux reprises que Nintendo nous offre la possibilité de poursuivre les aventures de notre sorcière.Changement de design pour cet épisode et beaucoup de nouveautés. Tout d’abord le nouveau système d’invocations de démons, totalement encré dans la gameplay et qui rajoute une intensité dans les combats complétement folle. Il faut l’avouer même si le jeu n’est pas génial visuellement, les combats répondent au doigt et l’œil, une simple pression sur la gâchette permet d’invoquer un démon et ce sans transition et avec autant de débauche visuelle qu’avant.Le jeu nous propose également un peu plus d’exploration avec pas mal de petit secret et objet bonus à aller chercher. Notamment les trois petits animaux qui nous donnent accès à des stages bonus et certaines armes secrètes.La taille des stages a bien évidemment été revu pour accueillir nos invocations, mais c’était sans compter sur l’ambition d’en faire carrément des combats de titans (ou de Kaiju), l’arrivée de ce type de combat totalement démesuré est juste une idée de dingue et ça marche ! Franchement j’ai trouvé l’idée excellente et ça rentre totalement dans le délire de la saga.Les nouvelles armes ne sont pas en reste, un yoyo de flamme qui sert de roller, un démon train, bref autant de truc totalement décalé qui fait tout le sel de la saga.Les + :+ Gameplay toujours aussi fun et qui propose encore quelque chose de nouveau après deux opus+ DA totalement barré et assumé+ L’Ost toujours aussi dément (sauf peut-être ceux de Viola)+ Plein de possibilité de customisation de notre héroïne+ l’arbre de compétence+ Le fight façon Kaiju+ Les phases d’infiltration en 2DLes - :- La Switch est capable de mieux visuellement (même si paradoxalement c’est une prouesse de le faire tourner sur Switch)- La possibilité d’avoir des armes différentes au mains et aux pieds qui a disparu- Le gameplay de Viola pas aussi fun que je l’aurais cru- Certaines phases un peu casse piedConclusion :Bayonetta 3 est à la hauteur de la franchie et ce même si on sent que les développeurs ont voulu trop en faire.Par contre il ne bat pas Bayonetta 2 qui reste encore un must dans son genre.Le jeu est long, il y a pas mal de contenu pour qui s’intéresse à tout débloquer.La sorcière de l’Umbra a encore volé mon cœur et j’y retourne en espérant une suite (avec Bayonetta par contre et non Viola).Mon GOTY 2022La méga attente de cette fin d’année dernière pour ma part, j’attendais énormément ce titre après la claque de 2018.Réussir le pari de faire une suite à la saga God of War n’était pas aisé. Encore plus quand il s’agissait de changer totalement le gameplay, son contexte et sa narration. Mais Santa Monica l’a fait, et avec brio. Tellement même que j’ai fini par refaire le jeu l’année dernière pour patienter avant sa suite.Nous retrouvons donc Kratos et Atreus durant le Fimbulvetr, l’hiver qui précède de trois ans le Ragnarök.Le titre va nous emmener à la fois dans une quête identitaire pour Atreus/Loki qui est en pleine crise d’adolescence et de Kratos qui cherche toujours a inculqué les meilleurs choses à son fils.Plusieurs têtes connues refont surface comme Mimir et de nouvelle comme Thyr, le dieu de la guerre Nordique qui a un traitement intéressant dans le récit.Le jeu propose enfin de parcourir la totalité des neufs royaume et l’histoire prend le temps de nous y emmener pas à pas, le tout entrecoupé de séquence avec Atreus qui est donc jouable dans cet épisode.Son gameplay à bien été pensé, et reste fun mais évidemment très loin de celui de Kratos.Celui de ce dernier à gagner en possibilité, même si c’est dommage de repartir complétement à zéro, il n’en reste pas moins excellent, avec sa courbe de progression qui m’avait vraiment plu dans le premier et qui est encore mieux travaillé dans cet épisode.Côté arme et possibilité le jeu ne proposera qu’une seul nouvelle arme, assez surprenante au passage. Son gameplay est vraiment bien pensé et étend encore plus les possibilités en jeu.Et le scénario dans tout ça ?Et bien on reprend le même principe qu’en 2018 mais on amplifie le tout. C’était un des points que j’avais vraiment aimé dans le premier opus et avoir régulièrement des discussions entre les personnages, qui amènent du background et de la profondeur a chacun d’eux ou a l’univers que l’ont explore c’est génial. J’ai pris énormément de plaisir à les écouter et voir tout cet univers se développer. Le jeu prend son temps pour mettre en place son histoire et permettre aux personnages de vivre beaucoup de chose.Le jeu met en avant la rédemption, le changement, les choix au cœur de son scénario. Beaucoup de réflexion amène nos personnages à faire certains choix et j’ai toujours trouvé le tout très bien écrit. Thor à un excellent traitement et mériterait à lui seul un jeu.Et évidemment Odin, qui est limite plus malicieux que Loki (dans la mythologie Nordique), perfide, manipulateur, menteur.Et très surprenant aussi les Nain Sindri et Brok ont été largement mis en avant dans cet épisode, avec pas mal de rebondissement.Les + :+ Visuellement magnifique (et c’est du cross gén)+ DA fantastique+ Gameplay encore mieux maitrisé+ Exploration toujours aussi satisfaisante+ Narration continue qui contribue à développer le Lore de l’univers et de la saga+ Moment tantôt épique, tantôt poignant+ Thor qui suinte littéralement le charisme+ Ont peut enfin visiter les neufs royaumes+ Durée de vie conséquenteLes - :- Tout les personnages n’ont pas le même traitement côté scénario- Certain phases avec Atreus un peu too much- Le scénario de Thor un peu trop rushé sur la fin (et aux vues du charisme du personnage, j’aurais aimé en voir plus)- Un mode sans aide aurait pu être le bienvenuConclusion :La formule God of War made in 2018 fonctionne toujours autant et ce subtil mélange Exploration/Narration/Combat me convient à 200%. Les développeurs ont appris de leurs erreurs en proposant plus de variété dans le bestiaire et dans les environnements.Un peu plus de défi dans les énigmes serait sympa mais ça n’entache pas la qualité du jeu ni le fait qu’on s’y accroche totalement.J’ai pris le temps de savourer le jeu, et ça reste ma meilleure expérience de 2022. Il me reste encore les quêtes secondaires à finir, et les épilogues pour le terminer à 100%.Jeu bonus de fin d’annéeJe ne m’attendais pas vraiment à parler d’un jeu mobile/tablette dans mon top (même s’il est disponible via steam pour y jouer sur PC), mais ce petit jeu de carte à su captiver mon attention.J’ai énormément de mal à jouer sur mobile en général, j’ai beau avoir essayer la plupart des F2P et autres jeu Gatcha, je ne passe pas la demi-heure de jeux.J’ai également eu du mal à me mettre à des jeux comme Hearthstone et la version Gwent (je préférais celle du jeu original). Je joue encore à Magic Arena, plutôt bien fourni et assez gérable sans avoir besoin de dépenser de l’argent dedans.Et ce Marvel SNAP avait fait pas mal parler de lui lors de sa sortie, comme étant un excellent jeu de carte fun et rapide.Je dois avouer que je me suis vite pris au jeu. Le tuto est clair et rapide. Le jeu se veut à la fois simple et tactique.En gros vous aurez un Deck de 12 cartes, ni plus, ni moins. Et votre objectif sera d’avoir le plus de point sur 2 des trois zones ou vous pourrez jouer vos cartes.A chaque tour vous aurez des ressources qui vont augmenter pour jouer des cartes de niveau supérieur, ou plusieurs si vous en avez qui coute moins cher.Il y a 6 tour maximum, donc au maximum 6 ressource par tour. Il faut donc bien préparer ses zones de jeux pour maximiser ses points et remporter la victoire.Mais tout ça est agrémenter de mécaniques d’aléatoire et d’effet de carte.Les zones sur lesquels nous allons jouer nos cartes vont se révéler au fur et à mesure des trois premiers tours, provoquant des effets qui impacterons directement la partie, défausse, carte qui se déplace, impossibilité de jouer certaines cartes etc….Et les cartes que nous jouons auront des effets, et forcément des synergies lorsque nous aurons plusieurs cartes du même genre.C’est véritablement addictif, le côté collection apporte un bon lot de satisfaction (nous faisons évoluer nos cartes ce qui débloque à la fois des niveaux de collection qui eux même nous débloque divers bonus, dont des nouvelles cartes). Et même si nous perdons, la possibilité de faire évoluer une carte s’offre à nous.Le jeu est vraiment bien pensé et se cale sur des systèmes de récompense que nous pouvons voir dans des jeux comme Magic Arena, Hearthstone ou Gwent.Les + :+ Facile à prendre en main+ Rapidement fun+ Création de deck simple et efficace+ Le visuel des cartes qui évolue+ Des mécaniques bien penséesLes - :- Certaines cartes disponibles uniquement en payant- Attention la vraie ressource n’est pas l’or mais les créditsConclusion :Une belle petite surprise que ce Marvel SNAP. Je commençais un peu à me lasser de Magic et celui-ci m’a vite rendu addict.Il ne reste qu’à voir comment le jeu évoluera à l’avenir et su la Méta game ne pourri pas trop le jeu.A voir selon les retours et si j’ai le temps pour y jouer :Believe d’annonces et d’infos :FF Tactics (portage comme Tactics Ogre)Dragon Quest XIIControl 2Monster Hunter World 2Annonce des remakes de FM 4 et 6 pour aller avec les trois premiersWolverinePersona 6Project Re FantasyLe remake d’un MGS (le 3 selon les rumeurs…)Et des nouvelles de projets qui sont en gestation depuis un moment, comme le nouveau titre de Corry Barlog, Naughty Dog…Mon Bilan sera arrivé un peu tardivement, je n’ai pas eu le temps de finir GOW avant la fin de l’année, ceci explique cela ^^.En tout cas je vous remercie de m’avoir lu jusqu’ici et je vous souhaite encore une bonne année.