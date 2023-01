Vous pouvez retrouver et installer ces jeux sur le site Xbox. Vous serez alors redirigé·e vers le Microsoft Store, sur lequel vous devrez être connecté·e pour accéder à l’option d’installation grâce à votre abonnement Xbox Live Gold. Pour télécharger un jeu sur votre console, cliquez sur l’espace membre Gold depuis l’écran d’accueil de votre Xbox.



Vous bénéficierez également d’une remise limitée dans le temps pour acquérir l’un de ces titres et continuer ainsi à jouer tout en conservant votre Gamerscore et les succès que vous aurez déverrouillés durant les Jours de jeu gratuit !

Ce week-end sur Xbox, vous pourrez essayer les jeux Saints Row, Cricket 22 et de For The King dans le cadre des Free Play Days.