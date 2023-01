Annoncé en juin 2022, si vous êtes un joueur PC ou mobile, et que vous jouez à League of Legends, sachez qu'avec le Xbox Game Pass, depuis le 12 décembre 2022, vous pouvez associer votre compte Xbox à votre compte Riot et déverrouiller les 160 personnages (et les conserve tant que vous avez votre abonnement Xbox Game Pass) !Mieux encore : vous avez également 20% d'XP bonus supplémentaire ! Et même si vous ne jouez pas à League of Legends, sachez que cette association vous déverrouille tous les opérateurs de Valorant (que de temps gagné, sinon c'est 10 € l'opérateur) et, très bientôt, cela vous déverrouillera les 80 héros de League of Legends Wild Rift sur mobile (j'avoue être tombé amoureux de cette version de LOL spécifiquement, plus simple à jouer) !Et encore, je n'ai pas énuméré les avantages sur TFT ou Legends of Runeterra... Encore une excellente raison de s'abonner au Xbox Game Pass (pas besoin d'être ultimate) !Bref, si vous êtes un joueur RIOT Games et que vous souhaitiez accéder au catalogue de jeu Xbox, voici un nouvel argument de poids pour cet abonnement qui, décidément, sait toujours me surprendre ^^ !