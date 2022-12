Jeux Video

Alors c’était ça 2022 ?Allez, oserais-je voir plutôt le verre à moitié plein en me disant qu’une année morose mais calme, c’est déjà mieux que 2020 sous confinement et surtout 2021, année où je ne pourrais dénombrer le nombre de trucs qui me sont tombés dessus à titre personnel. Pour le meilleur, mais chacun sait que le changement apporte une réorganisation.Et donc 2022. Une année où l’on retiendra une triste défaite à la Coupe du Monde, qui arrange néanmoins ceux qui ne tenaient pas pour leur propre pays (toujours une exclusivité très française), que JM Le Pen est en train de faire un top 1 au niveau des célébrités de l’ancien temps, qu’on a dû se taper 2h de queue pour faire un plein d’essence, qu’une nouvelle guerre mondiale interviendrait que ça ne surprendrait plus personne, que Gamekult a chuté, et que l’autre a été réélu en baillant comme je l’avais prédit il y a 5 ans (spoil : ce sera Édouard Philippe en 2027).Et pour le JV ?On va dire poliment qu’il y a du mieux, ce qui n’était pas dur après 2021, mais on reste loin du grand éclat attendu, encore plus du point de vue d’un vieillissant fan comme moi, obligé de constater quea tous les mérites de repartir avec la statuette du GOTY sans pour autant m’en toucher une. J’y ai joué, mais abandonné au bout de ptéte une dizaine d’heures, pour l’unique raison que socialement parlant, je ne peux définitivement plus me consacrer à ce genre d’expérience réclamant autant d’attention. Nan parce que j’t’explique, quand t’as fait le choix d’une famille recomposée, que de fait t’as doublé en un claquement de doigts le nombre de chiards à la maison, et que t’es suffisamment vigoureux pour en mettre un cinquième en chargement, des jeux de haut challenge sans possibilité de mettre la pause, c’est terminé pour ta gueule. J’aurais tué pour jouer à une telle expérience y a 20 ans.Mais c’est surtout que 2022 fut pavé de déceptions sur les jeux que j’attendais pourtant le plus.fut incroyablement scolaire, encore plus qu’un Stray qui n’a d’original que ses miaulements, mais toujours moins qu’unqui semble avoir redoublé 2 ou 3 générations. Que dire deet sa nouvelle preuve que Nintendo devrait lancer un nouvel hardware pour que Game Freak puisse peut-être nous offrir un rendu Wii, ou dequi a voulu concurrencesans que personne ne comprenne pourquoi ? Et puis il y a, l’incarnation même de « l’excellent jeu qui peut décevoir », mais inutile de revenir dessus tant chacun sait maintenant pourquoi.Que vraiment retenir cette année au final ?Personnellement j'entends.Bah…Voilà.Donc en vrac unqui a déjà fait ses preuves mais il est revenu cette année donc j’ai le DROIT de le citer (même si je dois noter que les DLC bonus sont abusés pour l’équilibre),qui reste la meilleure surprise de l’année malgré ses défauts etdont je suis fier d’avoir converti de nouveaux innocents au culte.? Ouais j’avais arrêté il y a longtemps et juré devant tous les dieux nouveaux comme anciens qu’on ne m’y reprendrait plus. Les gosses y jouaient entre eux. Ma conjointe les a rejoint et ils s’occupaient bien à trois pendant que je m’attardais sur plus intéressant. Mais putain de merde, quand tu vois comment ils JOUENT MAL, tu peux pas résister à te créer un nouveau compte pour leur montrer qui est le boss. Et voilà, ça fait déjà quelques mois et probablement une centaine d’euros claqués dessus comme un gros pigeon.J’ajouterais quand même dans la listequi m’a fait un bien fou après les atroces idées du deuxième,qui est un bonheur de narration,qui ne réinvente pas l’eau tiède mais que j’ai platiné dans mon coin comme un jeu Ubisoft, et enfinqui est une nouvelle preuve de la valeur du Game Pass pour nous faire découvrir de petites perles inattendues.Les jeux qui se sont ajoutés à ma liste en attente car « pas eu le temps » :(mouais nan en fait…)Et qu’on ne m’insulte pas de gros blasés de service, l’âge et le contexte font qu’on a peut-être d’autres attentes. Et puis un blasé n’a généralement pas de Most Wanted en vue ou si peu. Et pour le coup, 2023, y en a tellement qu’on peut potentiellement estimer tenir l’une des plus belles années depuis bien longtemps. On parle quand même du retour deEntre autres choses :- The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom- Final Fantasy XVI- Starfield- Spider-Man 2- Diablo IV- Resident Evil 4 Remake- Eiyuden Chronicles- Hogwarts Legacy- Suicide Squad- One Piece Odyssey- Atomic Heart- STALKER 2- Octopath Traveler 2- Exoprimal- Forspoken- Dead Island 2- Alan Wake 2- Avatar : Frontiers of Pandora- Pragmata (lolilol)- Sony ne nous fasse pas une Vita avec son PSVR 2- Nintendo annonce en fin d’année sa Next Gen- Microsoft parle de ses jeuxBonne année dans tous les cas, et plus que jamais, la santé qui va avec.