Logiquement, entre la mi-décembre et la mi-janvier, c'est le vide absolu coté sorties, donc l'occasion de rattraper son retardVous savez, un des 865 jeux de votre wishlist qui prend la poussière tant certains datent de 3 générations en arrière.Perso, je suis sur Persona 5 Royal (juste fait la version de base).Toujours incroyable même si pas beaucoup de temps.5h de jeu actuellement, je pense que ma fille sera née (plus ou moins début mars) qu'il sera toujours en cours

posted the 12/26/2022 at 05:24 PM by shanks