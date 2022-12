Grâce à l'incroyable succès commercial de Fortnite, le jeu de toute une nouvelle génération de joueurs et qui a su s'imposer comme LE Battle Royal, coloré et fun, dans un monde où l'on demande toujours plus de réalisme (et de froideur) dans les jeux, Epic Games a pu offrir une multitude de jeux aux joueurs !Actuellement, c'est un jeu par jour qui est offert, avec l'excellent Them's Fightin' Herds, que vous aurez sans contrepartie (si ce n'est un compte Epic Games), gratuitement et à vie dans votre bibliothèque (même si je pense qu'il y en a encore qui vont râler sur Gamekyo à propos de leur vie privée, ou du succès de Fortnite).Sinon, pour la liste complète des jeux, ça se trouve sur mon blog, otakugame.fr :Et ne venez pas râler pour pub, la liste est trop longue et j'ai la flemme de refaire la mise en page ici