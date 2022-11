---



Aujourd'hui, même si je n'ai pas d'appareil Apple, on s'intéresse aux gagne des App Store Awards 2022. Voici les gagnants jeux vidéo (car il y a aussi une première liste de gagnants sur des app non-ludique, à voir en source) :Apex Legends Mobile (Electronic Arts)Moncage (X.D. Network Inc.)Inscryption (Devolver)El Hijo (HandyGames)Wylde Flowers (Studio Drydock Pty Ltd.)League of Legends Esports Manager (Tencent)- Dot’s Home (Rise-Home Stories Project)- Inua - A Story in Ice and Time (ARTE Experience)