J'ai un Mac M1 depuis un an.



Je considérais jusqu'alors que c'était une machine faiblarde et que franchement le hype était exagéré, et je le pense toujours : pas vraiment de jeux, gros ralentissements avec Chrome, etc.



Et puis...







Et puis j'ai découvert que Dolphin tourne dessus.

Et je monte FZero GX. Et la seule chose qui m'empêche d'y jouer en 60fps comme si c'était un putain de jeu GBA, c'est que j'ai pas de manette XBOX / PS4 / ProSwitch.



Mais PTAIN CA MARCHE. Du coup je me referais bien un bon vieux Paper Mario 2, voire la N64 puisque c'est si fastoche, le premier que j'ai jamais fait.



Incroyable.



Voilà. Vive les macs.