Salut,Je reviens vers vous après notre discussion sur Silent Hill 2. Pour rappel j'avais été un peu déçu.J'ai commencé à jouer au 3ème mais.... je n'accroche pas du tout :/Le passage du Métro m'a vraiment saoulé..... !!!!Le jeu est trop labyrinthique (beaucoup plus que le 1 ou le 2).J'ai du mal à avancer dans le jeu, le scénario est très peu exposé. Ce qui ne motive pas à aller de l'avant je trouve. Dans le 1 ou le 2, on a envie d'avancer pour retrouver notre fille ou notre femme.Pourtant l'ambiance est là : c'est malsain, c'est "crade" et la musique y contribue pour beaucoup.Et j'ai l'impression que la formule n'évolue pas.Dommage, le jeu m'est tombé des mains du coup...J'aurais essayé ! Je reste donc sur le premier que j'ai vraiment beaucoup aimé !Et hâte de voir ce que la Bloober Team va faire de SH2. J'ai adoré Blair Watch et The Medium.