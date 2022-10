1/ Oui il est pas cher à 20 €2/ Non le business model est claqué3/ Non le jeu est claqué4/ Non, j'aurais essayé en Free To Play, mais pas pour 20 €5/ Je l'ai déjà acheté, voici mon ID : uwuPerso pour l'instant je suis un peu perdu même après avoir participé à la bêta! De l'équilibrage a visiblement eu lieu...