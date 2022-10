J’ai vu passer les deux articles suivants sur internet https://www.phonandroid.com/les-tv-8k-bientot-interdites-en-europe-free-augmente-encore-le-prix-de-ses-forfaits-cest-le-recap.html https://www.xboxygen.com/News/42741-Les-TV-8K-pourraient-etre-bannis-de-la-vente-en-2023-en-Europe Je comptais (quand mes travaux de maison seront terminés) me prendre ma première TV : une TV 8K ! Je sais, ça ne sert à rien mais je veux le top du top ! Mais vous y croyez ?

posted the 10/15/2022 at 02:00 PM by zenkaizer