par Aaron Horvath et Michael Jelenicils sont les réalisateurs de la série : Teen Titans Go !de Matthew FogelScénariste de Les Minions 2 : Il était une fois Gruco-scénariste de La Grande Aventure Lego 2de Guillaume AretosDirecteur artistique de Shrek / Le Chat Potté 2 : la dernière quêteChef décorateur Shrek 2 / Shrek le troisième / Le Chat Pottépar Chris Meledandri et Shigeru MiyamotoChris Meledandri est le producteur de : La licence L'age de Glace / La licence Moi, moche et méchant / La licence Tous en scèneest Brian TylerCinéma : La licence Expendables / Fast and Furious 3,4,5,7Musique de jeu : Call of Duty : Modern Warfare 3 / Far Cry 3 / Army of Two : Le Cartel du Diable / Assassin's Creed IV Black Flag / Lost Ark