Il est trop bien venez on va mettre des tatanes avec ma Widow : SuzuKube#2668.PS : J'suis Low GoldBonus : Toutes les animations idle dans les menus !Et j'ai fini Overwatch 2 car j'ai quasi tous les skins me manque juste ceux du Battle Pass.Bon troll à part, je voulais juste vous rappeler que le jeu est sorti, n'hésitez pas à l'installer quelque soit votre plateforme puisque Overwatch est 100% gratuit ! Vous avez toute l'expérience d'OW1 pour 0€, vraiment, profitez en !

posted the 10/05/2022 at 02:15 AM by suzukube