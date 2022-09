Bonjour à tous,



alors sérieusement, le menu de la PS5 est joli ok. Mais c'est quoi le délire avec le playstation store ?

Si l'on ne connait pas le titre d'un jeu, on ne trouvera jamais rien !

Par exemple, il est impossible d'afficher les démos disponibles comme c'était le cas sur ps4 !

C'est totalement fou et mal fichu leur truc.

On est à des années lumière du shop de la switch qui permet beaucoup plus de s'y balader et de faire des découvertes.

Car oui, l'intéret d'un shop c'est aussi de découvrir des trucs. Si l'accès aux démos devient un parcours du combattant ...



Quel est votre avis ?