Y'a plein de jeux en promos sur Switch, j'suis un peu perdu ! Déjà y'a le Palarticho de Sacha qu'on peut obtenir gratuitement avec ce code : H1SSATSUNEG1



Ensuite, y'a :

Yooka-Laylee and the Impossible Lair ou Yooka-Laylee sur Nintendo Switch (Dématérialisé) à 5.99 €

New Super Lucky's Tale à 7.57 € sur Eneba

Overcooked 2 à 6.24 €

Need for Speed Hot Pursuit à 7.99 €

Overcooked à 1,99 €

Monster Boy and the Cursed Kingdom à 13,19 €





C'est le foutoir sur l'eShop, vous avez repéré des jeux de votre côté ?