Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo du WE sur un jeu mythique, Ghouls 'n Ghosts, et ses très nombreuses adaptations, que ce soit sur micros ou consoles.Voici d'ailleurs la liste des conversions passées en détail:Micros:- Amstrad CPC- ZX Spectrum- Commodore 64- Atari ST- AmigaConsoles:- Sega Master System- Sega Megadrive- Nec SupergrafX (et oui, c'est bien la meilleure version console ^^)Sans oublier la version ultime, arcade perfect, du fameux X68000.

Who likes this ?

posted the 09/03/2022 at 07:57 AM by jedi