Présente à la Gamescom 2022, la superbe Stefanie Joosten, mannequin, chanteuse et actrice néerlandaise vivant au Japon et connue pour avoir notamment tenu le rôle de Quiet dans Metal Gear Solid V, sera à l'affiche de Wanted : Dead et du jeu Soulstice !Wanted: Dead sortira le 14 février 2023 alors que Soulstice sera disponible le 20 septembre 2022 en exclusivité sur PS5, Xbox Series S, X et PC (c'est un true jeu 100% Next-Gen).À noter qu'il reste encore des Xbox Series X sur Amazon pour profiter de Soulstice dès le 20 septembre, si vous êtes malheureusement toujours sur PS4 ou Xbox One : https://amzn.to/3Rhl3fv