Comme la PS5 coute désormais trop cher, et que la Xbox Series n'est une alternative pour aucun d'entre vous, je me demandais si la solution n'était pas la Nintendo Switch ?Imaginez :- Des jeux entre 45 et 50 € Day One- Une console à 330 €, sans augmentation de prix- Un écran OLED avec des couleurs extraordinaires qui permettra prochainement de redécouvrir Nier Automata (j'ai tellement hâte).- Des vibrations HD qui n'égalent pas la DualSense, mais s'en rapproche (c'est toujours mieux que les vibrations de la Xbox).- Pas de Xbox Game Pass, ni de PlayStation Plus Extra/Premium. Donc pas de mise en péril du jeu vidéo avec un système à la Netflix- Pas d'installation des jeux : C'est comme dans les années 80, tu mets ton jeu, tu joues. C'est une façon de promouvoir le physique face au dématérialisé- Le Nintendo Switch Online ne coute que 12 € / an. C'est le prix de 2 Happy Meals.- Une veille permettant de "Quick Resume" un jeu à la fois, et ceux, depuis des années- Une mémoire interne basée sur des SD Card qui coutent que dalle, vous permettant de mettre 2 To dans votre console si cela vous chante,- Pokémon Arceus est disponible sur la console, ainsi qu'Animal Crossing et Super Mario Odyssey (3 gros GOTY qui n'ont aucun équivalent chez la concurrence, sauf en version WISH).Y'a plein de jeux comme Iconoclast ou Metroid Dread, de vrais jeux de gamers.Plus que jamais, c'est le moment d'acheter une Nintendo Switch OLED pour profiter de sa ludothèque incroyable, avec de très nombreuses exclusivités (contrairement à la PS5 et à la Xbox Series X), comme Xenoblade Chronicles 3 ou Splatoon 3.Avez-vous déjà vu un joueur Switch se plaindre du manque de jeu ou de l'augmentation de prix de leur console ?NON !Tout simplement parce que nous sommes en train de jouerRejoignez-nous !Bonus : Comparatif entre The Last of Us Part II et la vraie vie :LES DOGS