Ça fait quelques jours maintenant que je joue à Saints Row, et c’est un jeu qui me plait pas mal. Non pas, comme j’aurais pu le penser, pour remplacer un GTA. Mais juste être ce qu’il est : un Saints Row.Saints Row assume à 200% d’être un jeu vidéo. Vous pouvez stocker le nombre de véhicules que vous voulez dans votre garage. Changer les couleurs gratuitement. Mais également prendre un ascenseur, vous retrouver au sommet d’une tour, faire du Wingsuit et vous retrouver… Sur le toit d’un véhicule !D’ailleurs, la conduite de Saints Row est particulièrement agréable. Ça reste de l’arcade, certes, mais je le placerais au poil en dessous d’un The Crew, sans que ce soit un problème : les véhicules sont toujours assez légers, mais je trouve ça drôle de les voir valdinguer aux 4 coins de la maps !Saints RowSaints RowEt qui dit voiture dit autoradio, avec pas mal de variété ! Santo Ileso oblige, il y a une radio latino, dont je ne connais pas les hits, mais du côté de la chaine Hip Hop, Aïe aïe aïe ! Busta Rhymes Woo Hah!! Got You All In Check, DMX Party Up, KRS-One Sound of da Police et j’en passe, les sons cultes s’enchaînent et devraient vous faire verser une petite larme. Enfin si vous êtes aussi vieux que moi (Team 1984, une belle année).L’aire de jeu est suffisamment grande pour que l’on ait beaucoup d’endroit à découvrir, sans non plus être trop immense et nous lasser. Et au-delà de son Open World, c’est surtout via ses missions, chorégraphiées avec soin, chacune étant une véritable petite aventure au sein du jeu, avec des lieux (souvent intérieur) modélisés avec soin, le tout avec une petite histoire certes moins loufoque et plus cohérente que les anciens Saints Row mais hé ! Ce n’est pas devenu politiquement correct pour autant ! Mais l’histoire se laisse suivre avec plaisir, on se demande toujours ce que vont inventer les scénaristes pour nous étonner…La durée de vie semble plutôt bonne, je ne pourrais pas trop parler de cette partie, je n’ai pas terminé le jeu et je n’ai pas envie de le rusher pour saborder mon plaisir de jeu. Il y a pas mal de missions annexes, et de mon côté, l’évolution du scénario se fait doucement, mais surement !Dernier point : Graphiquement, le jeu a une direction artistique très intéressante, le tout est joli à l’œil, mais techniquement, c’est loin d’être impressionnant. On sent que l’on est sur une évolution de Saints Row (logique, me direz-vous) et pas sur un jeu nouvelle génération (logique, il sort sur Old Gen). Du coup, voir que sur Xbox Series X, en Qualité Ultra + RT + 60 fps le jeu tourne en 1080p, ça en dit long sur la puissance nécessaire pour faire tourner le titre. Sur Xbox Series S, on se retrouve avec du 30 fps avec flou cinétique (heureusement assez stable), mais si vous êtes exigeant, retenez que dans les 2 cas (même sur Series X) vous aurez des ralentissements. J’ai également eu quelques petits bugs (par exemple la touche Y ne fonctionnant plus avec un reboot du jeu, ou d’être resté coincé sur un jet d’eau à me battre pour m’en échapper lol) mais rien qui ne m’a vraiment flinguer ma partie.Bref, si vous êtes fans de la saga Saints Row, foncez. Ce début d’aventure me convainc bien plus que les anciens épisodes, que j’appréciais sans plus ! Par contre, si vous recherchez un concurrent à GTA V, un jeu pour enfin passer à autre chose en attendant GTA VI, hé bien, vous pourriez être très déçus. De même pour tous ceux qui recherchent une expérience graphique avant un jeu vidéo. Comme cela, c’est dit !Pour finir : Les 24 premières minutes en 4K sur Xbox Series X