Environ tous les 3 ou 4 mois, comme une horloge bien réglé Embracer Group annonce une vague de rachat. On imagine que l'effet de groupe doit avoir son importance plutôt que de faire des annonces au fil de l'eau. Embracer Group acquiert donc Bitwave Games, Gioteck, Limited Run Games, Middle-earth Enterprises, Singtrix, Tatsujin, Tripwire Interactive et Tuxedo Labs.

posted the 08/18/2022 at 08:02 AM by newtechnix