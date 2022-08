Cinéma

C’est quoi cette merde ?Nan parce que je ne me suis pas lancé dans ce truc avec des à-priori.J’en attendais absolument rien, j’allais le regarder par principe un soir où y aurait rien eu à faire, mais j’ai eu de nombreux échos de « bah ça va » et « ça se laisse regarder ».Mon cul, c’était de la merde.L’histoire ? Une sorte de Pocahontas avec un peu de skill va faire face à l’arrivée d’un extra-terrestre berserk, et y a aussi d’autres apaches dans le casting, et aussi des blancs tous méchants (normal avec une production récente). Je ne peux même pas te spoil car avec ça, tu sais déjà qui va mourir, qui va s’affronter à la fin et qui va gagner.Et putain y a rien à tirer de ce truc à part un plan sympa sur l’arrivée sur Terre du Predator, et le fait que ce dernier a (perso) un design assez sympa, façon barbare. Et c’est tout.- Y a pas de tension- Y a aucune surprise- C’est pas assez gore (parfois ça essaye, parfois non, on comprend pas)- Le casting est osef/10D’ailleurs le casting parlons-en. J’ai aucun problème à ce qu’une demoiselle soit le lead opposant face au Predator mais y a un moment, faut que ça suive sur le plan physique. Je réclame une Sarah Connor. Une Ripley. Une Abby. Là, on parle d’une meuf théoriquement balaise qui pourrait grimper une montagne à main-nue, fait du wall-run sur des arbres et lance son tomahawk 120 fois par jour sans ressentir la moindre courbature, mais elle fait 1m50 et a le physique d’un membre du FC Soja (bio).Et c’est elle qui ressort victorieuse du Predator sans se casser un ongle, quand la même bestiole il y a quelques années a réussi à démolir la gueule d’un groupe où l’on pouvait retrouver un autrichien avec des biceps plus gros que les cuisses d’un obèse, un black qui a lui seul aurait pu constituer une ligne de défense à la NFL, et un amérindien tellement imposant que s’ils avaient tous été comme ça, c’est eux qui auraient envahi l’Europe. Et ils avaient eux des lance-grenades et des gatlings.Qui plus est, j'ose soulever le débat de l'intérêt même de l'existence du film vu que :- Il n'y a aucun mystère sur l'ennemi vu qu'on connaît la franchise- Il n'y a encore une fois aucune tension vu qu'on SAIT que la nana va gagner- Il n'y a évidemment aucune option testo ni même de punchline façon P1 et P2- On ne cherche aucunement à agrémenter le lore de la franchiseDonc non, ça n’a rien d’une bonne surprise, ou peut-être par rapport au dernier film que j’ai visiblement eu le bon goût de zapper. C’est juste un truc ennuyeux de plus filmé en 2 semaines pour garnir le catalogue d’une plate-forme VOD.2/10Et je suis sympa vu que ce truc a fait l'exploit de me faire encore plus chier que Ms. Marvel