Bon, iMovie me manque, et j'avais la flemme d'acheter un MacBook Air M2 à 1500 € rien que pour cela... Du coup, je me suis procuré un iPad Mini 6 (559 € le bousin, ouch), et un Apple Pencil à 149 € (bon, j'avoue, j'ai toujours pas compris pourquoi ça coute si cher, j'me suis bien fait fisté, mais il faut croire que j'adore ça).Bref, j'ai installé quelques jeux dessus et... c'est probablement la meilleure expérience que j'ai eu pour les jeux mobiles !Je ne déconne pas : entre le ratio d'écran proche du 16/10, l'écran 1440p de 8 pouces, le poids, l'énorme autonomie de la batterie (10 heures // je pense 3 à 4 heures en jeu) et l'incroyable puissance de la bestiole (c'est le processeur de l'iPhone 13 pro, mais sous-cadencé à 2.9 Ghz. C'est le plus puissant processeur mobile à l'heure actuelle (Maj une des plus puissante... Mais il date de 2021 l'iPad Mini et l'iPhone 13 lol), je me dis que ouais... Apple pourrait, et même DEVRAIT rentrer dans le cercle des constructeurs de console.Regardez : Genshin Impact, en full, 60 fps 1440p (!) :Et PGR, avec 2B, en full résolution 1440p et 60 fps (c'est de toute beauté) :C'est quand même dingue qu'on ne discute pas plus de jeu mobile ici, car plus je suis dans cet univers, plus j'apprécie ce que je vois. Et quand je me souviens de mon Jurassic Park sur Gameboy, ou même qu'il n'y a pas si longtemps que cela, je jouais encore à des jeux Xbox 360 moins performants que ce que crache ce petit bout de métal et de verre (avec des semiconducteurs, ok), je me dis que décidément, je vis bien à une époque extraordinaire pour profiter de mes jeux...EDIT : J'ai voulu mettre les vidéos en résolution native mais YouTube ne kiffe pas trop ça (2 266 x 1 488 pixels). Je ne sais pas si les vidéos seront disponibles à mon réveil -_- !EDIT2 : Apple Arcade permet d'accéder à un grand nombre de jeux ! Maintenant que j'ai une véritable porte d'accès à celui-ci, je vous ferais un retour une fois que je l'aurais essayé !A commencer par World of Demons et Fantasian !