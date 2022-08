HelloJ'ai lu avec attention vos débats Xbox Game Pass & PlayStation Plus et... J'avoue ne pas être d'accord avec Kotaku.Sur 2 points :- Le PlayStation Plus coute moins cher que le Xbox Game Pass. On parle de 155 € l'année chez Microsoft, contre 120 € l'année chez Sony.- Les jeux Day One dans le Xbox Game Pass change quand même totalement la donne, là ou chez Sony c'est un abonnement à prendre en complément de l'achat day one (ou en promo).- La grande majorité des jeux sur PlayStation, j'y ai déjà joué. Là, à part Stray, hem... J'ai pris le Muso All Stars, et la démo de Tiny Wonderlands, mais jouer à Truck Racing sur PS3 (en streaming), c'est pas trop dans mon mood... et que je préfère encore jouer à PowerWash.Cela reste 2 excellents services, mais entre les problèmes de sauvegardes sur PS Plus (lol j'comprends rien pour récup ma sauvegarde, là faut que je recommence à zéro Horizon Zero Dawn et la flemme de lire comment on fait), le manque d'une application Smartphone sur Android, le manque d'un accès depuis un navigateur, finalement, jouer en cloud depuis sa PS5 (intérêt limité je trouve) ou son PC (en jouant qu'à des jeux PS4), c'est pas top.Du côté de chez Microsoft, y'a pas à réfléchir : l'ensemble des jeux Xbox Game Pass sont disponible dans le cloud, avec votre sauvegarde, sur votre smartphone (même un téléphone Apple, c'est dingue), votre TV Samsung ou même votre PC... Ou votre Xbox One / Series quand vous avez la flemme d'installer vos jeux.Bref, pour moi, le Xbox Game Pass reste bien supérieur au PS+, même si, j'avoue, ça reste un bon service pour les casus! Les hardcore gamers ont déjà normalement fait tous les jeux du catalogue PS+... Et si ce n'est pas le cas, téléchargez immédiatement Gravity Rush 2, c'est un ordre.