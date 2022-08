Films & Séries

Right Stuf + Crunchyroll = The Best Stuff !



Nous sommes ravis d'annoncer que Right Stuf a rejoint la famille Crunchyroll ! Ensemble, nous offrirons aux fans de nouvelles expériences d'animes et un lieu de distribution d'animes de premier choix.



Nous donnons toujours la priorité au client et notre engagement envers le service client est inébranlable ! L'expérience d'achat Right Stuf, les emballages d'objets de collection et le meilleur service de sa catégorie auxquels vous vous attendez se poursuivront.



Right Stuf rejoint Crunchyroll, qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce que Right Stuf est en train de fermer ?



Comme le chocolat et le beurre de cacahuète, Right Stuf et Crunchyroll seront encore meilleurs ensembles. Right Stuf restera ouvert et prêt à vous servir avec les meilleurs anime, mangas, figurines et plus encore !



Comment cela affectera-t-il la façon dont je commande ?



Il ne devrait y avoir aucun changement dans la commande auprès de RightStufAnime, sauf si vous cherchez à acheter des produits Erotique. Veuillez consulter ici notre FAQ sur les produits Erotiques.

Right Stuf est un éditeur et un distributeur de programmation vidéo spécialisé dans le divertissement asiatique (films d'animation et "live"). La société a plusieurs divisions dont : Nozomi Entertainment (production), RightStufAnime.com (boutique en ligne) et 5 Points Pictures (films live). Right Stuf propose également des services de production et de distribution pour les plus gros labels japonais.Right Stuf vient d'être acquis par Crunchyroll et supprimera progressivement les produits « érotiques » à la suite de cette acquisition d'après son communiqué de presse :Source : https://nicchiban.nichegamer.com/right-stuf-crunchyroll-remove-erotica/ Sony censure des jeux PS4 et c’est dangereux pour le jeu vidéo. Explications