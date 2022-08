Vous pensez que ça les vaut ?C'est un écran SAMSUNG - 49'' QLED LC49RG90SSR Incurvé, y'en a qui disent que y'a rien de mieux pour être immergé au sein d'un jeuJe n'ai jamais utilisé ce type d'écran, je suis sur une configuration à double écran / 165Hz / 1080p, j'ai un peu peur de la compatibilité des jeux en fait -_- ! Genre, on peut jouer à Valorant ou Fortnite dans de bonnes conditions avec ce genre d'écran ?Il est en vente chez Guy Vieules Martinique, avec la chaîse de gaming PlayStation officielle à 400 € ^^ !

Like

Who likes this ?

posted the 08/01/2022 at 07:08 PM by suzukube