La NASA vient de publier la toute première image prise par le(JWST) voué à remplacer le télescope Hubble qui a été mis en service dans les années 90. Une image qui se passe de mots tant elle est indescriptiblePour ceux qui ne s'en rendraient pas compte,qui contient au minimum des centaines de milliards d'étoiles comme notre Soleil. Hubble lui-même avait déjà réalisé un cliché similaire en son temps. Mais bordel. On se sent tellement petit face à ça.

Who likes this ?

posted the 07/11/2022 at 10:40 PM by nindo64