Et si l'avenir du gaming était sur smartphone ? Quoi de mieux qu'un Rog Phone 6 pour profiter des meilleurs hits du moment, de Genshin Impact à Call of Duty Mobile en passant par Diablo Immortals et League of Legends Wild Rift, Asus a pensé à vous avec ce téléphone pensé de A à Z pour le gaming - surtout avec ses Kunai, ressemblant comme 2 gouttes d'eau au Joycon de la Switch !Le téléphone propose 18 Go de LPDDR5, un Snapdragon 8+ Gen 1 (le processeur le plus puissant du moment juste derrière le A15 d'Apple), écran 165 Hz et de UFS 3.1 pour la mémoire interne... C'est fou !Le gaming sur smartphone entre dans une nouvelle èreBonus : La conférence sur le téléphone :