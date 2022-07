Sérieux entre Disney, Netflix et tout les autres prod' je crois que ça restera THE FORCING des années 2020J'ai rien contre (attention hein) mais bordel. Bon déjà de base TLOU voilà quoi. Il y a pas un projet que je regarde qui n'est pas concerné bordel...Sacré mode en tout cas

posted the 07/04/2022 at 05:22 PM by ratchet