Software

1 [NSW] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles (Aniplex, 06/09/22) – 90,885 (New)

2 [NSW] Mario Strikers: Battle League (Nintendo, 06/10/22) – 32,173 (New)

3 [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 26,476 (474,257)

4 [NSW] Kirby and the Forgotten Land (Nintendo, 03/25/22) – 11,345 (760,922)

5 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 9,320 (4,673,943)

6 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 7,325 (2,670,490)

7 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 6,759 (3,175,829)

8 [PS5] Gran Turismo 7 (SIE, 03/04/22) – 5,080 (107,121)

9 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 4,953 (4,90,826)

10 [NSW] eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022 (Konami, 04/21/22) – 4,073 (187,302)



Hardware

1 Switch – 58,436 (25,510,404)

2 PlayStation 5 – 12,440 (1,690,968 )

3 Xbox Series – 6,242 (232,364)



Un bon démarrage pour Demon Slayer compte tenu que c'est un portage en rappelant les scores à leurs sorties des versions PS 4 et PS5:

PS4 - 94,849

PS5 - 20,187

cela dit cela semblait évident que ce titre pouvait faire un score plus important sur switch compte tenu de la situation du marché.



Ensuite on peut s'étonner ou se réjouir du retour dans ce Top 10 de Gran Turismo 7 version PS5.



Enfin un score assez timide pour Mario Strikers mais qui pourrait bénéficier de l'année coupe du monde sachant que le Japon et qualifié (mais sera dans une poule de la mort en compagnie de l'Allemagne et l'Espagne).