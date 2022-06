Voici une Information autour des modes faciles :









Pendant longtemps on ne pouvait pas se considérer comme un vrai gamer si t’avait pas terminé des jeux humainement pas finissables. Ce qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus de joueurs terminent leurs jeux en mode "Facile".

Ça a poussé certains développeurs à se moquer, à humilier, ou à troller les débutants. Et ceux de la pire des façons possibles.

Voici le mod facile pour Elden Ring : https://www.nexusmods.com/eldenring/mods/146