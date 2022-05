Cette comparaison se concentre sur les performances de la Steam Deck par rapport aux autres systèmes.Veuillez noter que Forza Horizon 5 n’est pas un jeu vérifié pour le moment. Ses performances pourraient s’améliorer dans les mois à venir.Le jeu ne prend pas en charge le 16:10 de la Steam Deck, il torune donc en 720p avec FSR. (et non en 800p)Steam Deck est capable de faire tourner le jeu à 35 images par seconde avec des paramètres élevés (textures et géométrie de l’environnement réglées sur ultra). Cependant, à certains moments, il y a des chutes de framerate en dessous de 30fps.Avec tous les paramètres sur Low (un réglage similaire à celui de la Xbox One), la Steam Deck est capable de maintenir 60 images par seconde, mais avec quelques chutes de framerate.Les temps de chargement sont plus rapides sur Steam Deck que sur Xbox One, mais plus lents que sur Xbox Series malgré l’utilisation d’un SSD.C’est incroyable de voir un jeu comme Forza Horizon 5, l’un des jeux les plus impressionnants graphiquement aujourd’hui, sur un système portable. Son avenir (avec optimisation) est très prometteur !