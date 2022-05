Vous n'avez pas pu passer à côté d'Elden Ring ou de Dark Souls, des monuments incontestés du jeu vidéo. Mais saviez-vous que leur développeur était... Comptable ?Elden Ring est certainement le jeu sensation de cette année. Pressenti pour être le GOTY 2022, il explose tous les records depuis sa récente sortie. Bien avant lui, les jeux Demon's Souls et Dark Souls faisaient également un tabac. La mécanique semble bien rôdée pour FromSoftware qui fait un carton avec chacun de ses jeux. Cependant, connaissez-vous l'homme derrière ces succès ? On vous présente le développeur à succès Hidetaka Miyazaki dans ce tout nouveau JV Legends !00:00 Introduction00:39 Démissionner et tout changer03:32 Entrer par la petite porte04:33 L'échec devient une opportunité06:39 "Ce jeu est vraiment très mauvais"09:19 Le contre-courant qui finit par payer12:49 Dark Souls et la recette magique16:24 Conclure l'arc et briller à nouveau18:44 Conclusion