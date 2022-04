Ah... Overwatch 2. J'ai débuté très déçu par la proposition de ce mode PVP, avec, en apparence, très peu de nouveauté. La sensation de jouer au même jeu amputé d'un tank, et d'un bordel constant, surtout quand on est habitué au calme d'un Valorant depuis quelques jours...



Et pourtant, au fil des parties, on se souvent combien Overwatch est un jeu attachant. Les ajouts du moteur graphique, surtout en terme de lumière, sont vraiment appréciable. Sojourn est un nouveau DPS attachant et très dynamique. Mais pour être franc, il n'y a aucune nouveauté du côté des DPS, si ce n'est qu'ils ont tous volé le pouvoir de régen de Mercy et qu'on se fait plus harceler que jamais, avec du solo-tank. Que la formule 1 Tank 2 DPS 2 Healers fonctionne avec certains tanks (Winston / Reinhardt et Orisa principalement), mais est horrible avec d'autres (D.Va, Doomfist (lol) ou Chopeur), que la file d'attente pour les tanks est désormais horrible, puisqu'il y a 2 fois moins de place pour ce rôle, en plus d'avoir la queue pour les healers désertés (en même temps, qui est assez mazo pour healer dans ce joyeux bordel ?).



Malgré tout cela, j'aime beaucoup le nouveau mode push (même si je l'ai d'abord détesté car très proche du payload, c'est finalement une grosse amélioration de ce mode de jeu) et bien que le jeu est, disons-le, une grosse mise à jour d'Overwatch, j'imagine que le jeu sera "donné" gratuitement à ceux qui possèdent Overwatch 1 (ou via une upgrade peu couteuse) ! J'en viens à rêver que le jeu soit un Free To Play pour enfin briller autant que le devrait cette licence, quitte à avoir le PVE à acheter séparément, à l'image de Fortnite Sauver Le Monde...

Jamais Overwatch n'avait été autant regardé sur Twitter, avec plus de 1.5 million de spectateurs !Certains streamer, comme notre cher Potxeca, ont eu près de 20.000 viewers en simultanée... Contre juste des centaines habituellement.La hype est-elle autour d'Overwatch 2 ? (précisons que 4h de visionnage permettait d'obtenir une clé pour la bêta du jeu).Bonus : Gameplay et avis à chaud sur cet Overwatch 2 :