Bonjour a tous, alors voilà étant passionné de JV depuis petit ( comme la plupart d'entre vous j'imagine) je collectionne des jeux vidéo et consoles sur les générations ayant marqué ma vie de joueur. Aujourd'hui j'ai une collection qui commence à être pas mal, plutôt centré sur Nintendo je l'avoue avec une grosse préférence pour la GameCube et GBA. Seulement voilà ayant toujours collectionė dans mon coin les possibilités d'acquérir certaines pièces manquantes à ma collection commence à devenir difficile , je recherche notamment du sous blister. Ma question serait de savoir si parmi vous certains connaissent des endroits (discord,site,applis,groupes FB etc...) où je pourrais avoir affaire a d'autres collectionneurs pour d'éventuels échanges ou achat ou même si certains parmi vous sont dans le même cas que moi.

posted the 04/24/2022 at 08:49 AM by yurius