Une enquête journalistique pointe du doigt des problèmes de harcèlement au sein du studio Undead Labs racheté par Microsoft en 2018. C'est le premier Xbox Game Studios à faire l'objet de ce type d'accusation au cours des dernières années.

Je lisais un article :et je me demandais du coup, si du harcèlement/sexisme a réussi à se développer au sein d'un Xbox Studio durant sa croissance, Microsoft pourra-t'il vraiment changer les mœurs dans l'un des plus gros éditeur de la planète ?Je ne sais pas pourquoi, je commence à avoir des doutes...