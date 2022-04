Au programme :

Salut à tous,Je suis très heureux de venir vous présenter ma très jeune chaîne Twitch multi-gaming gaymers/LGBT, ouvert à tous et à toutes! : https://www.twitch.tv/kendrobeatthegame tous les jeudis soir (Among Us cette semaine)les Dimanches soirs (sur VISAGE en ce moment)les Lundis, Mardis, et Vendredis (Elden Ring en ce moment)Un discord est disponible afin de participer aux divers sondages, notamment sur le choix du jeu pour le stream viewers chaque semaine.A très bientôt!