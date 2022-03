En résumé ? C'est cool... Mais ça aurait pu être mieux. Ca ressemble quand même vachement à un Free To Play pour mobile transformé en jeu console à 50 €, mais ça n'engage que moi.C'est dommage car on A besoin d'un concurrent sérieux à Mario Kart 8. 8 ans que le bousin est sorti bordel !

posted the 03/11/2022 at 02:26 PM by suzukube