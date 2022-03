Takashi Fukushima, président de Media.Vision



"Je me souviens encore très bien des applaudissements et des félicitations des dirigeants de Sony Computer Entertainment lorsque Crime Crackers est arrivé à temps pour le lancement de la PlayStation [originale]."

"Nous travaillons actuellement sur cinq titres, pour la console comme pour le mobile, incluant des propriétés intellectuelles originales et externes."

"Nous avons également des choses avec un style plus réaliste plutôt qu'un style anime."



Harumi Umezawa, Media.Vision Production



"Je pense que nous serons en mesure de dévoiler le titre le plus avancé dans un an au plus tôt, mais cela dépend de l'éditeur."

"Nous cherchons principalement à recruter du personnel ayant une expérience du développement de jeux haut de gamme. Cela inclut des personnes ayant une expérience d'Unreal Engine, de Lightning et Look Dev, et des artistes du rigging."



Kentaro Motomura, directeur général de Media.Vision



"Je travaille sur un titre original avec des créateurs que je connais bien grâce à mon précédent emploi [chez Sony Interactive Entertainment]."

"On a l'impression que le marché japonais des jeux perd de sa vigueur. Certaines entreprises n'ont d'autre choix que de s'investir sur le marché étranger à cause de cela."

"Nous voulons avant tout vitaliser le marché japonais des jeux. Et par conséquent, créer des titres qui soient largement adoptés à l'étranger."