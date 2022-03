Alors petite découverte du week-end LORIS GIULIANO qui fait des micro trottoir (un peu comme Lafesse dans la rue à une époque) ! Apparemment, il est très populaire en France ^^ !Du coup, je l'ai découvert totalement au hasard, puisqu'il était au milieu du vidé du carnaval de Martinique et que j'ai cru que c'était qq'un déguisé en Préfet ou en MacronJ'ai vu quelques une de ses vidéos, je le trouve très bienveillant au fond... Et puis du coup, je suppose que vous le connaissez, car tout le monde s'alarme que je n'avais jamais entendu parlé de cette personne auparavantUne de ses vidéos sur l'île soeur, la Guadeloupe (j'suis PTDR l'histoire de l'instagram que la fille demande ça m'arrive souvent aussi, sans que je n'ai explication : POURQUOI L'INSTAGRAM ET PAS LE NUMERO DE TELEPHONE BORDEL !)On termine cet article "people" par la dernière perle d'Orelsan, qui décidément s'impose comme un incontournable de la musique francophone.